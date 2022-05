Grünflächen-Bewirtschaftung in Hückeswagen : Wildblumen als kleine „Inseln“ für Insekten

Hückeswagen Die neue Strategie der Sradtverwaltung und des Bauhofs in der Grünflächen-Bewirtschaftung setzt auf mehr Natur im Kulturraum Stadt.

Deutlich wurde allerdings auch: Die neue Strategie in der Grünflächen-Bewirtschaftung war keine radikale Kehrtwende. Sie war eher ein noch etwas zaghafter Versuch, der auf kleinere öffentliche Flächen beschränkt blieb, etwa auf Verkehrsinseln, Baumscheiben oder auf Grundstücksteile zum Beispiel im Stadtpark, an der Realschule, auf dem Dierl, an der Montanusstraße oder am Sportzentrum im Brunsbachtal. Dort entstanden quasi kleinere Wildblumen- und damit Insekten-Inseln inmitten der Stadt. Die Flächen werden nur noch einmal im Jahr gemäht, nicht mehr sechs bis acht Mal wie intensiv bewirtschaftete Rasenflächen.