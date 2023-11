Kiosk in Hückeswagen-Wiehagen Einbrecher scheitern an Kiosk-Tür

Der Kiosk auf Wiehagen inklusive einer Postagentur und einer Lotto-Annahmestelle war am Sonntag, kurz vor Mitternacht, Ziel eines Einbruchsversuchs. Wie Polizeisprecherin Monika Treutler mitteilte, hatten Anwohner gegen 23.35 Uhr einen Knall gehört und die Polizei alarmiert. Die stellte kurze Zeit später fest, dass in der Eingangstür des Geschäfts am Graf-Arnold-Platz ein etwa 40 Mal 40 Zentimeter großes Loch klaffte – die Täter hatten einen Gullydeckel gegen die Scheibe der Tür geschleudert. „Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter jedoch nicht in den Kiosk hinein“, berichtete die Polizeisprecherin.