Grundschule Wiehagen : Grundschüler spenden Kuscheltiere

Wiehagen Grundschule Wiehagen greift das Martinsthema des Teilens mit Spendenaktion auf.

Zum zweiten Mal hat die Wiehagener Grundschule zu dieser Spendenaktion aufgerufen. „Es ist eine schöne Aktion zu Sankt Martin, um den Gedanken des Teilens ins Bewusstsein zu rücken“, sagt Konrektorin Andrea Lox. Am Mittwochabend, als sich die Schüler zum Martinszug an der Schule treffen, wächst der Berg an Kuscheltieren weiter an. „Wir haben den Kindern genau erklärt, was dahintersteckt. Manchen fällt es schwer, ihr Lieblingstier abzugeben. Sie tun es aber gerne für Kinder in Not“, fügt Andrea Lox hinzu.