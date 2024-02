Umbau ist für Hückeswagen verpflichtend Wiehagener Bushaltestellen werden barrierefrei

Barrierefreien ausgebaut werden sollen die sechs Bushaltestellen „Am Raspenhaus“, „Wiehagener Straße“ (am Edeka-Markt) und „Busenbacher Weg“ sowie der angrenzenden Straßenquerungen der Wiehagener Straße. Vorgesehen ist, die vorhandenen Busbuchten zugunsten von größeren Warte- und Aufenthaltsflächen zurückzubauen, so dass der Bus in Zukunft auf der Fahrbahn halten wird. Darüber hinaus erhalten auch alle drei Haltestellen in Fahrtrichtung Winterhagen Schutzhallen.