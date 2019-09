Hückeswagen-Wiehagen : Randalierer (31) droht Mutter, sie umzubringen

Mit Handschellen musste der 31-Jährige fixiert werden,der sich dagegen erbittert gewehrt hatte (Symbolfoto). Foto: dpa/Johannes Neudecker

Wiehagen Zum dritten Mal innerhalb von vier Wochen gab es auf Wiehagen heftige Randale. Dieses Mal rastete ein 31-Jähriger aus - gegenüber seiner Oma, seiner Mutter und der Polizei. Jetzt wird er stationär in einer Fachklinik betreut.

Völlig ausgerastet war am Freitagmorgen ein 31-jähriger Hückeswagener, der an der Wohnung seiner Großmutter in Wiehagen randalierte. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, verhielt sich der Mann äußerst aggressiv: Er warf den Einkaufswagen der Großmutter auf eine Garage und drohte schließlich, seine Mutter umbringen zu wollen.

Als die alarmierte Polizei eintraf, zeigte sich der 31-Jährige auch den Beamten gegenüber aggressiv: Mit geballten Fäusten stand er vor den Polizisten, drohte ihnen und schrie sie an. Die Einsatzkräfte nahmen den Hückeswagener daraufhin fest und fixierten ihn mit Handschellen. Dabei beleidigte und bedrohte er sie weiterhin lautstark und leistete zudem erheblichen Widerstand. Das Ordnungsamt ordnete schließlich die Unterbringung des Mannes in einer Fachklinik an.

Dieser Fall ist bereits der dritte in kurzer Zeit, in dem es die Polizei auf Wiehagen mit aggressiven Männern zu tun hatte: Anfang August musste ein betrunkener Autofahrer gebändigt und ihm zwangsweise eine Blutprobe entnommen werden, am vorigen Dienstag hatte ein 56-Jähriger einen 16-Jährigen niedergestochen.

(büba)