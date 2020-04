(D)Ein Euro für Hückeswagen : BEW reißt Trafohäuschen Wiehagenerhöhe ab

Wiehagen Der Abriss hat Folgen für das jüngste Projekt des Fördervereins „(D)Ein Euro für Hückeswagen“. Eigentlich sollte die alte Stromstation mit historischen Bildern und einer kunstvollen Bemalung verschönert werden.

Eigentlich sollte die alte Stromstation Wiehagerhöhe, so der offizielle Name, mit historischen Bildern und einer kunstvollen Bemalung verschönert werden. Schließlich hatte dieses Projekt des Fördervereins „(D)Ein Euro für Hückeswagen“ die speziell für den Stadtteil vorgesehene Abstimmung im Herbst unter den Mitarbeitern gewonnen – wenn auch nur knapp mit sechs Stimmen Vorsprung. Die Passanten sollten mit einem historischen Bild auf die Geschichte Wiehagens aufmerksam gemacht werden, wie zum Beispiel eine Ansicht der Umgebung aus längst vergangenen Zeiten

Doch daraus wird nichts mehr – zumindest nicht an dieser Stelle. Denn das Gebäude an der Ecke Wiehagener Straße / Zur Landwehr, das Generationen von Hückeswagener kennen, ist abgerissen worden. Dazu teilt Sonja Gerrath von der Geschäftsführung der Bergischen Energie- und Wasser-GmbH auf Anfrage mit: „Die alte Stromstation wurde durch eine moderne Kompaktstation ersetzt.“ Die steht bereits auf dem selben Grundstück, ist aber wesentlich kleiner. „Das alte Gebäude befindet sich auf einem privaten Grundstück und wurde nun abgerissen, um dem Grundstückseigentümer das Grundstück wieder in ordnungsgemäßem Zustand zu übergeben“, berichtet Sonja Gerrath.