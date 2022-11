Atelier von Bernhard Guski in Voßhagen Wiedersehen mit Kunst und Künstler

Der Trubel, den er am Sonntag wieder erleben durfte, überwältigte ihn nahezu. „Es war super besucht“, fasste Guski am Abend zusammen. „Corona hatte uns schon deutlich zurückgeschmissen. So viele Menschen waren lange nicht mehr hier.“ Seine Kunst hat die Isolation wenig beeinflusst, sagt er. Seine Bilder sind nicht etwa düsterer geworden. Im Gegenteil: In Zeiten, in denen die Menschen sich hauptsächlich in ihren vier Wänden aufhielten, malte Guski prächtige Landschaftsbilder, farbenfroh, romantisch. Aus gesundheitlichen Gründen, verrät er, durfte er ein Jahr lang kein Auto fahren, so dass er sein geliebtes Wohnmobil nicht wegbewegen konnte. Statt wie sonst Europa zu bereisen, blieb Bernhard Guski mit seiner Frau einfach drei Monate lang am Niederrhein, wo das Gefährt stationiert war. Juli, August und September erlebte er die ihm durchaus bekannte Gegend viel intensiver als sonst. Die „wunderschönen Landschaften“, wie er sagt, erkundete er mit dem Fahrrad. „Am Niederrhein gibt es tolle Felder und Heiden, ein wirklich lohnenswertes Urlaubsziel. Man braucht nicht immer Tausende von Kilometern zu fahren oder zu fliegen. Auch hier kann man sehr gut entspannen.“ Seine Eindrücke vom Niederrhein hat Guski in zahlreichen Landschaftsbildern verarbeitet, wie etwa in seinem Werk „Pappeln am Niederrhein“.