Energetische und Schadstoffsanierung in Hückeswagen Jetzt startet Wiederaufbau der Hauptschul-Turnhalle

PCB Polychlorierte Biphenyle (PCB) sind langlebige chlorierte Kohlenwasserstoffe, die sich in der Nahrungskette anreichern können und in Verdacht stehen, krebserregend zu sein. PCB wurden in der Vergangenheit jedoch in großer Menge produziert, sind aber durch die Stockholmer Konvention mittlerweile verboten. Sie gehören in bestehenden Gebäuden zu den bedeutendsten Gebäudeschadstoffen, da sie beispielsweise als Fugendichtungsmassen in Betonbauten zum Einsatz kamen.

Asbest Die Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserartige silikatische Minerale mit Faserdurchmessern bis zu zwei Tausendstel Millimeter. Wegen seiner vielen praktischen Eigenschaften wurde er ab etwa 1930 in sehr großen Mengen beim Bauen verwendet. Aufgrund seiner nachweislich krebserzeugenden Wirkung wurden Herstellung und Verwendung des Baumaterials deutschlandweit im Oktober 1993 verboten.

KMF Bei Künstlichen Mineralfasern (KMF) handelt es sich um synthetisch hergestellte anorganische Fasern, die im Baubereich als Dämmmaterial eingesetzt werden. Aufgrund der Faserdimension und der unzureichenden Biolöslichkeit können sich ältere Mineralwollen bei einer Faserfreisetzung negativ auf die Gesundheit (Atemwege, Haut) auswirken.