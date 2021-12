Pandemie im Oberbergischen : Wieder zwei Todesfälle nach Corona-Infektion

Die Zahl der Corona-Infizierten in Hückeswagen und Radevormwald bleibt trotz eines deutlichen Rückgangs zu Beginn der Woche auf einem hohen Niveau. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Hückeswagen/Radevormwald 47 positiv getestete Oberberger werden derzeit in Krankenhäusern behandelt, davon befinden sich 33 auf Normalstation, fünf auf Intensivstation ohne Beatmung und neun auf Intensivstation mit Beatmung.

Traurige Nachrichten vom Kreis: In der Schloss-Stadt ist eine 82-jährige Frau gestorben, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Zusammen mit einem weiteren Toten aus Radevormwald (63-jähriger Mann) sind seit Beginn der Pandemie kreisweit 322 Personen gestorben. Am Mittwoch meldete das Gesundheitsamt 141 weitere bestätigte Fälle, aktuell sind demnach 1289 Personen infiziert und in angeordneter Quarantäne.