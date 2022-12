Hückeswagens neuralgischer Verkehrspunkt Zwei Verletzte bei Unfall im Einmündungsbereich B 237 / K 5

Um 14.35 Uhr fuhr ein 70-jähriger Wermelskirchener mit seinem VW Up auf der Kreisstraße in Richtung der Bundesstraße. „An der Einmündung bremste er zunächst ab, um andere Fahrzeuge passieren zu lassen“, heißt es im Polizeibericht. Schließlich bog er mit seinem Kleinwagen nach links auf die Bundesstraße, um seine Fahrt in Richtung Hückeswagen fortzusetzen. Dabei hatte der Wermelskirchener aber offenbar den von dort kommenden Hyundai übersehen, so dass beide Fahrzeuge zusammenstießen. Der Fahrer des Hyundais, ein 22-jähriger Hückeswagener, war in Richtung Wipperfürth unterwegs und hatte noch versucht, nach links auszuweichen. Den Zusammenstoß konnte er jedoch nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall wurde er leicht verletzt, während sich der 70-Jährige durch die Wucht des Aufpralls schwere Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und schwer beschädigt.