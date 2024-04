Bundesstraße im Hückeswagener Norden Wieder hat’s auf B 483 in Marke gekracht – Biker schwer verletzt

Ein 38 Jahre alter Fahrer eines BMW aus Nettetal im Kreis Viersen war gegen 14.30 Uhr auf der B 483 in Richtung Radevormwald unterwegs, als er mit seinem Wagen nach einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geriet. Wie die Polizei erst am Montagmorgen mitteilte, kam ihm just zu diesem Zeitpunkt dort ein 63-jähriger Motorradfahrer aus Remscheid entgegen, der in Richtung Hückeswagen unterwegs war. „Es kam zur Kollision, wobei der Motorradfahrer stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog“, teilte Polizei-Sprecherin Monika Treutler mit.