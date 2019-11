Hückeswagen : Wieder markierte Parkflächen auf der Heidenstraße

Hückeswagen Nach der Fahrbahnerneuerung im Herbst 2017 hatte die Stadtverwaltung auf das markieren von Parkflächen verzichtet. Das wird in Kürze nachgeholt, weil die Parkdisziplin nicht eingehalten wird.

Es war ein Versuch, doch der ist offenbar krachend gescheitert – nachdem die Stadt die Fahrbahndecke der Heidenstraße vor zwei Jahren hatte komplett erneuern lassen, hatte sie darauf verzichtet, Parkflächen zu markieren. Die Autofahrer sollten eigenverantwortlich so parken, dass ein Durchgangsverkehr möglich ist. Doch in Kürze werden nun doch wieder, wie vorher, Parkflächen auf dem Asphalt aufgezeichnet, und zu Beginn der Heidenstraße wird nahe der Kreuzung ein entsprechendes Hinweisschild aufgestellt. Das teilte Roland Kissau vom Ordnungsamt in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses mit.