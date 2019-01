St. Mariä Himmelfahrt : Neue Krippenszene in der Pfarrkirche

Die Heiligen Drei Könige auf dem Weg zum Herodes im Palast: Die eifrigen Krippenbauer von St. Mariä Himmelfahrt waren wieder im Einsatz und haben ein neues Bild in der Pfarrkirche geschaffen. Foto: Wolfgang Klatt

Hückeswagen Die Heiligen Drei Könige kommen am Wochenende auch in der Krippe von St. Mariä Himmelfahrt an. Die Krippenbauer sind wieder eifrig am Werk.

Noch bis zum 2. Februar (Maria Lichtmess) werden sich die Krippenbilder in der katholischen Pfarrkirche von St. Mariä Himmelfahrt jede Woche verändern. Ein engagiertes Team von Krippenbauern kümmert sich seit dem ersten Advent um die immer wieder wechselnden Darstellungen und baut die große Krippenlandschaft um – je nach Lesung aus dem Evangelium wird das Szenenbild geändert.

Bis Samstag zeigte das Bild Szenen zum Fest der Familie, das am Sonntag, 30. Dezember, gefeiert wurde. Heute ändert sich das Bild erneut – und es geht ums Fest „Heilige Drei Könige“ am 6. Januar mit den Königen auf dem Weg zum Herodes im Palast. Wolfgang Klatt ist im Helferteam tätig und sehr angetan von der Reaktion der Besucher in der Pfarrkirche. „Unsere Krippenlandschaft wird toll angenommen.“ Er weist daraufhin, dass die Pfarrkirche nicht nur für katholische Gläubige geöffnet ist. „Nicht nur für Kirchgänger ist das christliche Gesamtkunstwerk ein Hingucker.“ Jeder Bürger, der sich diese Krippe einmal aus der Nähe anschauen möchte, ist willkommen.“

Info Bibeltext ist neben der Krippe aufgestellt Sichtbar Drei bis vier Stunden benötigen die eifrigen Krippenbauer von St. Mariä Himmelfahrt für die neuen Szenen. Alle schauen sich die Krippe aus verschiedenen Perspektiven an, damit auch von überall her alles sichtbar ist. Peter Goldstraß möchte den Gläubigen die Evangelien auch bildlich vor Augen führen. Zum Nachlesen ist der jeweilige Bibeltext neben der Krippe aufgestellt.

Den jeweiligen Text der Lesung finden Besucher natürlich auch. Er ist gut lesbar als Teil der Landschaft in einem Bilderrahmen zu finden, verbunden mit einem Erklärtext.