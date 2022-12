Adventssingen EC Scheideweg zieht wieder singend von Tür zu Tür

Seit 2020 herrschte Stille, aber kein Stillstand. Denn obwohl sie während der Corona-Pandemie in der Adventszeit nicht mehr singend von Haus zu Haus ziehen konnten, um den älteren Gemeindegliedern einen besonderen Weihnachtsgruß zu übermitteln, wie es bei ihnen seit gut einem halben Jahrhundert Tradition ist, ließ die Jugend des EC Scheideweg trotzdem von sich hören. Per Karte und CD, die kontaktlos in den Briefkästen eingeworfen wurde, übermittelte die Jugend in den Vorjahren ihre Weihnachtsgrüße. In diesem Jahr aber konnte endlich wieder in altbewährter Manier gepilgert und gesungen werden.