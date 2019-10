ATV Hückeswagen : Muskelaufbau-Training für die Ski-Saison

Hückeswagen Seit mehr als 40 Jahren bietet der ATV ein spezielles Vorbereitungstraining für Wintersportler an. Übungsleiterin Danja Apfel startete am Sonntag mit speziellen Übungen für eine bessere Ausdauer, Kondition, Balance und Koordination.

Ein einminütiger, simulierter Abfahrtslauf in Hockstellung, mit Wedeln und kleinen Sprüngen, beschert den Teilnehmern der Skigymnastik wahrscheinlich eine Extra-Portion Muskelkater. Es ist der Abschluss eines 90-minütigen Sportprogramms in der ATV-Halle auf dem Fürstenberg am Sonntagmorgen, zur Vorbereitung auf die Skisaison.