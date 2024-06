Hückeswagen wählt am 9. Juni Die wichtigsten Fakten zur Europawahl

Hückeswagen · Am Sonntag, 9. Juni, wird das Europaparlament gewählt. In Hückeswagen haben bereits etwa 1900 Wahlberechtigte ihre Stimme abgegeben – per Briefwahl. Die übrigen können das am Sonntag von 8 bis 18 Uhr in ihrem jeweiligen Wahllokal tun. Was es noch zu beachten gibt.

05.06.2024 , 15:55 Uhr

Insgesamt 80 Zentimeter lang ist der Wahlzettel für die Europawahl, der 34 Parteien umfasst. Foto: Stephan Büllesbach

Von Stephan Büllesbach Redakteur der Lokalausgabe Hückeswagen