Da der Sportplatz derzeit, und wohl auch in der absehbaren Zukunft, der einzige seiner Art in Hückeswagen ist, gehen die Bemühungen des Stadtsportverbands auch in die Richtung, daraus eine Art Aushängeschild für den Hückeswagener Sport zu machen. „Wenn die neuen Kabinen fertig sind, dann sieht es gleich ganz anders aus“, ist sich Gotter sicher. „Aber wir wollen verdeutlichen, was für einen schönen Sportplatz wir hier haben.“ Allein die Lage der Tribüne oberhalb des Rasens sei in der Region durchaus einzigartig.