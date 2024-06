Hückeswagen/Wermelskirchen BAV macht XXL-Werbung für die richtige Mülltrennung

in überdimensionaler Joghurtbecher auf dem Wertstoffhof, An der Schlossfabrik? Noch bis Donnerstag, 13. Juni, machen die auffälligen XXL-Verpackungen im Oberbergischen und Rheinisch-Bergischen Kreis auf ein wichtiges Thema aufmerksam: richtige Mülltrennung. Rund um die riesigen Verpackungen informiert die Abfallberatung des Bergischen Abfallwirtschaftsverbands (BAV) im Rahmen der Aktion „Deutschland trennt. Du auch?“ über das richtige Trennen von Verpackungsabfällen. Ziel der bundesweiten Aktion ist, so viele Menschen wie möglich zu mehr und besserer Mülltrennung zu motivieren – für mehr Recycling. Heute, Dienstag, 14 bis 17 Uhr, informieren die Abfallberater auf dem Hückeswagener Wertstoffhof, am Donnerstag, 6. Juni, 13 bis 16 Uhr, an der Albert-Einstein-Straße in Wermelskirchen.