Hückeswagen und Wermelskirchen sind wieder dabei : Der Feierabendmarkt geht in die zweite Saison

Auch in diesem Jahr sollen die Besucher des Bergischen Feierabendmarkts wieder viel Spaß an der Geselligkeit und beim Bummeln haben – wie Iris Felder mit Tochter Joyce bei der Premiere voriges Jahr in Hückeswagen. Erneut werden neben der Schloss-Stadt auch Wipperfürth, Wermelskirchen und Burscheid mitmachen. Alle vier Städte sind gut über den Radweg zu erreichen. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen/Wermelskirchen Die Radweg-Städte Hückeswagen, Wipperfürth, Wermelskirchen und Burscheid starten am 19. Mai wieder mit dem Bergischen Feierabendmarkt. In der Schloss-Stadt laufen zudem die Planungen für weitere Großveranstaltungen.

Es war wie ein Befreiungsschlag nach der langen Zeit der Entbehrungen: Die Premiere des Bergischen Feierabendmarkts am 10. Juni vergangenen Jahres hatte einen Hauch von Altstadtfest-Atmosphäre. Entsprechend viele Besucher waren gekommen, um das Angebot des abendlichen Einkaufens und Verweilens unter freiem Himmel zu nutzen. An diesem Abend und an den weiteren bis Ende September genossen die Besucher eine Spur von Normalität und Unbeschwertheit.

Das Coronavirus ist zwar immer noch da und die Zahlen gehen wieder hoch, dennoch planen die Organisatoren in den vier Städten die zweite Auflage der Feierabendmarkt-Reihe. Auftakt ist am Donnerstag, 19. Mai, in Wermelskirchen. „Wir starten dann mit unserem Feierabendmarkt in die Saison 2022“, berichtet Jasmin Riemann. Die Geschäftsführerin von WiW-Marketing in Wermelskirchen spricht dabei den Verantwortlichen aller Städte aus dem Herzen. Andrea Poranzke, Geschäftsführerin des Hückeswagener Stadtmarketings, betont: „Trotz corona-bedingter Einschränkungen hat sich der Feierabendmarkt in Wermelskirchen, Hückeswagen, Wipperfürth und Burscheid schon im ersten Jahr einen Namen gemacht und von Mal zu Mal an Frequenz gewonnen.“ Und Mit-Geschäftsführerin Monika Zöller sagt: „Anfangs gab es hier und da Kritik, weil die Interessenten ein Angebot wie auf dem Wochenmarkt erwartet hatten.“ Der Feierbandmarkt sei jedoch keine Konkurrenzveranstaltung, vielmehr gehe es den Veranstaltern um Begegnung und das gemeinsame zwanglose Verweilen und Genießen.

Info Vier Städte 14 Termine Wermelskirchen 19. Mai, 30. Juni, 28. Juli, 25. August, 22. September Hückeswagen 2. Juni, 7. Juli, 4. August, 1. September, 29. September Wipperfürth 9. Juni, 14. Juli, 11. August, 8. September Burscheid 23. Juni, 21. Juli, 18. August, 15. September Wann Der Bergische Feierabendmarkt findet in jeder Stadt von 17 bis 21 Uhr statt. Anmeldungen Wer mit einem Stand auf dem Feierbendmarkt dabei sein will, kann sich an das WiW-Team in Wermelskirchen wenden unter ☏ 02196/8840333 oder per E-Mail an info@wiw-marketing.de. Es nimmt Anmeldungen für alle vier Städte entgegen

Vom 19. Mai bis 29. September findet der Bergische Feierabendmarkt wieder interkommunal im wöchentlichen Wechsel statt. Nach Wermelskirchen ist Hückeswagen am 2. Juni an der Reihe, es folgen Wipperfürth (9. Juni) und Burscheid (23. Juni) – dann geht‘s wieder von vorne los. Lediglich für den 26. Mai (Christi Himmelfahrt) und den 16. Juni (Fronleichnam) ist kein Markt vorgesehen. „Wir bieten eine Kombination aus Wochenmarkt und Food-Truck-Event“, erläutert Marco Fuss vom Ordnungsamt Burscheid. Die Wipperfürther Citymanagerin Mery Kausemann fügt hinzu: „Weitere Anbieter und Betriebe, die sich auf den Feierabendmärkten präsentieren wollen, können sich gerne melden.“

Die Vorfreude bei den Organisatoren ist bereits groß. Dazu kommt, dass „dank der Fördermittel von ,Leader Bergisches Wasserland‘ die Anschaffung der gemeinsam zu nutzenden Überdachungen, Zelte und Bierzeltgarnituren zu 90 Prozent gefördert wurde“, wie Jasmin Riemann mitteilt. Dieses Inventar wandert wöchentlich donnerstags zum jeweiligen Veranstalter, damit die Besucher des Feierabendmarkts die Veranstaltung bei (Live)-Musik rundherum genießen können.

Beim Rückblick auf das Premierenjahr hat die WiW-Geschäftsführerin festgestellt, dass die Anzahl der Stände stetig stieg. „Wir hatten von Gartendekoration über Reinigungsputzmittel bis hin zu Textilien und natürlich Anbietern von Speisen und Getränken schon eine breite Vielfalt vor Ort“, sagt Jasmin Riemann. Für die nächste Auflage ab Mai können sich auch noch Verkäufer vor allem von Gemüse, Blumen und Käse melden, denn auch in diesen Bereichen ist die Nachfrage groß. „Diese Lücke würden wir gerne schließen, um mehr Marktcharakter zu bekommen“, betont Jasmin Riemann.

Andrea Poranzke ist froh, endlich wieder eine Großveranstaltung planen zu können. Zwar gab es 2021 den Bergischen Feierabendmarkt auch schon, aber andere Hückeswagener Veranstaltungen waren dem Virus zum Opfer gefallen – allen voran das Schützen- und das Altstadtfest sowie der Weihnachtsmarkt. Voriges Jahr um diese Zeit waren ohnehin alle Volksfeste und andere Großveranstaltungen bis zum 31. Mai aufgrund der damals aktuellen Corona-Schutzverordnung abgesagt worden, unter die restlichen Hückeswagener Veranstaltungen wurde Anfang Juni ein Strich gezogen.

Derzeit sind die Verantwortlichen des Stadtmarketings, des Weinfestes und des Schützenvereins optimistisch, dass es in 2022 wieder mit ihren Festen klappen wird. „Wir sind zuversichtlich, dass sie stattfinden werden“, versichert Andrea Poranzke, die aber auch gleich einschränkt: „Natürlich wissen wir momentan nicht, was noch passieren wird.“ Immerhin laufen die Planungen für Feste bis Ende September. So werden Anmeldungen für das Kinderdorf (18. bis zum 29. Juli) entgegengenommen, die Schützen planen an ihrem ersten Schützenfest (22. bis 25. Juli) nach drei Jahren, und auch die Organisatoren des Weinfestes am Pfingstwochenende (3. bis 5. Juli) sind aktiv geworden. „Die Verträge mit den fünf Winzern aus der Pfalz und von der Mosel sind fertig“, bestätigt Lothar Vandenherz auf Anfrage unserer Redaktion. „Wir haben vor, das Weinfest vorm Schloss durchzuziehen.“ Das hat sich Andrea Poranzke in ihrer Funktion als Stadtjugendpflegerin auch für den Weltkindertag im September vorgenommen.