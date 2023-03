Angeklagt nach Vorfall an Hückeswagener Badebucht Exhibitionist entschuldigt sich vor Gericht

Eigentlich hatten die beiden Radevormwalderinnen den Fronleichnamstag im vergangenen Juni zum Schwimmen und Entspannen an der Bever-Talsperre verbringen wollen. Doch ihr Ausflug in eine Badebucht auf Hückeswagener Gebiet endete unschön, als sich neben ihnen ein Mann niederließ, sich nackt auszog und anfing zu masturbieren. Am Wipperfürther Amtsgericht sahen sich der Exhibitionist als Angeklagter und eine der Frauen als Zeugin nun wieder.