Kommt „Wir sind Hückeswagen“ in 2023? : Werbegemeinschaft vor „neuen Wegen“

Die Aktionen der Werbegemeinschaft, wie der Martinsmarkt, locken regelmäßig viele Menschen in die Stadt. Doch die Zahl der Mitglieder und die der Aktiven wird immer weniger. Nun wirbt der Arbeitskreis für eine Fusion mit dem Stadtmarketing zu „Wir sind Hückeswagen“. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Der Zusammenschluss örtlicher Einzelhändler, Handwerker und Dienstleister könnte 2023 mit dem Stadtmarketing fusionieren. Ein nötiger Schritt, wie in der Hauptversammlung am Donnerstagabend deutlich wurde.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Das 52. Jahr ihres Bestehens könnte auch das letzte der Werbegemeinschaft werden. Denn für kommendes Jahr bahnt sich ein Zusammenschluss mit dem Stadtmarketing an, wie auf der Hauptversammlung deutlich wurde. Gut zwei Stunden drehte sich die Diskussion im Saal des Kolpinghauses um den Tagesordnungspunkt „Beschluss über das Ende der Werbegemeinschaft und das Gehen von neuen Wegen.“ Dazu sagte Modehändler Dirk Sessinghaus: „Wir haben das absichtlich ein wenig drastisch ausgedrückt.“ Nichts sei bereits beschlossen. Aber der Arbeitskreis der Werbegemeinschaft habe sich durch diese Formulierung eine erhöhte Teilnahme der Mitglieder erhofft. Eine Hoffnung, die sich nicht erfüllte: Es waren diejenigen gekommen, die auch in den Vorjahren dabei waren.

Letztlich war es aber doch ein Donnerschlag, den die Mitglieder des Arbeitskreises da präsentierten. „Wir sind hier, um zu sehen, wo wir stehen“, betonte Sessinghaus. Der Arbeitskreis schrumpfe immer weiter, und die Arbeit werde immer schwerer. „Wir sind schon lange auf der Suche nach Nachwuchs – aber leider ohne Erfolg.“ Wenn niemand Neues dazu komme, bedeute das über kurz oder lang, dass die Arbeit der Werbegemeinschaft so nicht weitergeführt werden könne.

Info Ziel ist die Stärkung des Standorts Hückeswagen Geschichte 1971 gründet sich die Werbegemeinschaft Hückeswagen im Rahmen einer Einzelhandelssitzung mit dem Ziel, den Standort Hückeswagen zu stärken. Ein Jahr später findet die erste Weihnachtsverlosung statt – erster Preis ist ein Farbfernseher. Seit 1973 (Renault R4) wird ein Auto verlost. Kaufsonntag Die Hückeswagener Werbegemeinschaft ist 1986 die erste in NRW, die in ihrer Stadt einen verkaufsoffenen Sonntag anbietet – ein großer Erfolg, auch wegen der Proteste und Berichterstattung.

Sessinghaus berichtete von Gesprächen darüber, wie man anders weitermachen könne. „Entweder machen wir weiter, aber nicht in der Form wie früher. Oder wir suchen nach Synergien und Schnittmengen – und machen unter neuem Namen weiter“, stellte er klar.

Was die letztere Alternative bedeuten könnte, erläuterte Alexander Still, der für die Sparkasse in der Werbegemeinschaft sitzt und Kassierer im Stadtmarketing ist. „Es gibt in beiden Gruppierungen Engagement und Schnittmengen“, betonte er. „Die Idee ist, Werbegemeinschaft und Stadtmarketing zusammenzubringen.“ Grundsätzlich ändere sich nicht so viel. Vielmehr gehe es vor allem darum, Synergien zu nutzen, um effektiver arbeiten zu können. Alle Mitglieder der Werbegemeinschaft seien ohnehin bereits ebenfalls Mitglieder im Stadtmarketing. „Es geht aber nicht darum, dass die Werbegemeinschaft vom Stadtmarketing ‚geschluckt‘ würde“, versicherte das Vorstandsmitglied der Sparkasse. „Es ist einfach so, dass das Stadtmarketing ein Verein ist, der umbenannt und mit neuem Vorstand versehen werden soll.“ Das sei der einfachere Weg, da die Neugründung eines Vereins mit vierstelligen Kosten verbunden sei, die man sich so sparen könne.

Still sieht durchaus die Sorge, etwas Bekanntes aufgeben zu müssen, um etwas Neues zu beginnen. „Aber was ist die Alternative?“, stellte Stephan Lapp in den Raum. „Wenn wir uns nicht neu aufstellen, wird es kein aktives Leben im Einzelhandel in Hückeswagen mehr geben.“ Es sei kein Hilfeschrei, sondern lediglich ein noch rechtzeitiger Versuch, das „Schiff Werbegemeinschaft“ in ruhigeres Gewässer zu steuern.

Das neue Konstrukt soll unter dem Namen „Wir sind Hückeswagen“ firmieren. Das sollte ursprünglich bereits zum 1. Januar starten, berichtete Rechtsanwältin Petra Rutkowski. „Aber das war doch zu kurzfristig. Wir wollen jetzt für die Idee werben und dann in die Umsetzung gehen, sobald es sinnvoll möglich ist.“ Im Raum stehen der 1. April, der 1. Oktober oder der 1. Januar 2024. Natürlich werde man die grundsätzlichen Probleme des Einzelhandels nicht durch eine Umbenennung und Neuaufstellung lösen können, versicherte Still. „Wir können nur überlegen, ob wir weitermachen oder in ein paar Jahren die Werbegemeinschaft begraben wollen.“

Uwe Heinhaus wollte wissen, ob es bereits ein Konzept gebe. Stills Antwort: „Es gibt Schlagworte, Ideen, aber kein fertiges Konzept in der Schublade. Es gibt keine Hochglanzbroschüre darüber, wie es weitergehen wird. Wir haben bewusst keine Tatsachen geschaffen, sondern erst mit den Akteuren reden wollen.“ Wichtig sei, dass die Projekte der Werbegemeinschaft weitergeführt werden sollten – neben der Entwicklung neuer Ideen gehe es vor allem darum, die Arbeit auf mehrere Schultern zu verteilen.