Bürgerbüro in Hückeswagen hilft : Wer jetzt wann seinen Führerschein umtauschen muss

Hückeswagen Auch das Bürgerbüro am Bahnhofsplatz hilft bei der Umsetzung der EU-Richtlinie. Es sind aber bestimmte Fristen vorgesehen. Bis 2033 muss das Ganze abgeschlossen sein.

Die alten „Lappen“ in Mausgrau und Schweinchenrosa sind bald nur noch ein Fall fürs Familienalbum, selbst die Führerscheine im Scheckkartenformat, die älter als neun Jahre sind, haben ihr Verfallsdatum bald erreicht. Müssen doch nach einer EU-Richtlinie bis zum 19. Januar 2033 alle bisher unbefristet ausgestellten Führerscheine in das aktuelle Führerscheindokument mit Befristungsdatum umgetauscht werden. „Dies gilt für alle Papierführerscheine (grau oder rosa) sowie für Kartenführerscheine, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt worden sind“, teilt Phillip Ising von der Kreisverwaltung mit.

In Deutschland erfolgt der Umtausch gestaffelt nach Geburtsjahrgängen bzw. dem Jahr der Ausstellung des Führerscheins. Aktuell und noch bis kommenden Mittwoch, 19. Januar, müssen also alle Führerscheininhaber der Geburtsjahrgänge 1953 bis 1958, die noch einen alten unbefristet ausgestellten Papierführerschein besitzen, diesen in den EU-Kartenführerschein umtauschen. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder vereinbaren die Betroffenen bei der Führerscheinstelle des Kreises online unter termine.obk.de einen Termin im Gummersbacher Straßenverkehrsamt, Gummersbacher Straße 41a. Oder die Bewohner von elf oberbergischen Kommunen können das Bürgerbüro ihres jeweiligen Wohnorts aufsuchen, dazu zählt auch das Hückeswagener am Bahnhofsplatz. Termine können online per E-Mail an https://termine.hueckeswagen.de/ oder unter ☏ 02192/880 vereinbart werden.