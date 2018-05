Hückeswagen: Wer hat den Stolperstein beschmiert?

Hückeswagen Dass derjenige gefasst wird, der in der Nacht zum 20. April den Stolperstein des im März 1932 von Nationalsozialisten ermordeten Hückeswagener Kommunisten Bruno Blumberg mit weißer Farbe beschmiert hat, ist eher unwahrscheinlich.

Es stelle sich überhaupt die Frage, ob das Ganze tatsächlich einen politischen Hintergrund hat. Das sagte jetzt Christoph Gilles, Sprecher der Polizei in Köln, auf Anfrage unserer Redaktion.Der Staatsschutz Köln ermittelt in diesem Fall. "Allerdings hat er keinen Hinweis auf einen Täter und auch noch keinen Ermittlungsansatz", berichtete Gilles. Überhaupt sei ein solches Delikt einmalig im gesamten Zuständigkeitsbereich des Staatsschutzes Köln, der bis zum Rhein-Erft-Kreis reicht. Der Fall werde demnächst an die Staatsanwaltschaft abgegeben, sagte der Polizeisprecher. Und die wird ihn dann wohl einstellen müssen.