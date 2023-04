Hückeswagener züchten Rassegeflügel Wenn zu Ostern die Küken schlüpfen

Während in Frohnhausen die Hennen noch auf ihren Eiern sitzen, sind im Brutschrank bereits die ersten Küken geschlüpft. Auch Merle hat sich einen Inkubator für zu Hause angeschafft, in dem die Eier jeden Tag zweimal gewendet werden müssen. Mittlerweile sind auch ihre Küken geschlüpft und dürfen, sobald sie ein schützendes Federkleid haben, ins Freigehege. „Die Tiere brauchen das Sonnenlicht für ein stabiles Federkleid“, erläutert Höhfeld. Etwa 180 Eier legt ein Huhn pro Jahr – ein Huhn in der Legebatterie produziert das Doppelte –, die von der Konsistenz und vom Geschmack her wesentlich besser sind als die Eier aus der Massenhaltung, sagt der Züchter. Die Legeleistung ist auf jeden Fall groß genug, um die gesamte Nachbarschaft mit Eiern zu versorgen. Nur von September bis März gibt es seltener Eier. „Der Stoffwechsel der Tiere richtet sich nach dem Licht“, sagt Höhfeld. Fünf bis sechs Jahre lang legen die Tiere Eier. „Bei uns dürfen sie aber älter werden, auch nachdem sie ihre Pflicht und Schuldigkeit getan haben“, sagt der Züchter. Das Hobby macht eine Menge Arbeit: Täglich müssen die Tiere gefüttert und die Ställe gesäubert werden. Auf einigen Flächen auf seinem Hof kann sich der Frohnhausener jedoch das Rasenmähen sparen. Die Gänse halten es kurz, verteilen auf der Fläche aber reichlich Hinterlassenschaften, die zusammengeharkt werden müssen.