Statistik der Polizei : Weniger Unfälle fordern viel mehr Tote

Auf der B 237 in Mühlenberg stießen am 1. Oktober zwei Autos frontal zusammen. Die beiden Fahrer wurden schwer verletzt. Foto: Joachim Rüttgen

Hückeswagen Landrat Jochen Hagt zieht eine positive Bilanz. Aber die Unfallstatistik der oberbergischen Polizei hat für 2019 auch eine Schattenseite: Bei insgesamt weniger Unfällen wurden doppelt so viele Menschen getötet wie im Jahr zuvor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Brigitte Neuschäfer

Während Landesinnenminister Herbert Reul am Dienstag in Düsseldorf von „historisch guten Zahlen“ sprach, waren zeitgleich bei der Kreispolizeibehörde in Gummersbach die Mienen des Landrats und seiner polizeilichen Führungsriege ernst. Denn die von ihnen präsentierte Bilanz für 2019 zu den Verkehrsunfällen auf oberbergischen Straßen und zu deren Folgen steht unter umgekehrten Vorzeichen: Die Zahl der Verkehrsunfälle ist seit Jahren deutlich zurückgegangen. Aber die Zahl der Menschen, die im Kreisgebiet an den Folgen eines Verkehrsunfalls starben, war 2019 doppelt so hoch wie 2018.

Für NRW werden zwar mehr Unfälle gemeldet, aber deutlich weniger Unfalltote. Der Innenminister verwies auf den tiefsten Stand seit Beginn der statistischen Aufzeichnungen vor mehr als 60 Jahren. Davon kann im Oberbergischen keine Rede sein. Dennoch sprach Landrat Jochen Hagt von einer „im Grunde sehr guten Bilanz“. Das Konzept der Polizei sei in Sachen Prävention und Repression aufgegangen. Insgesamt nahm die Polizei 2019 in Oberberg 1017 Verkehrsunfälle auf, gut fünf Prozent weniger als 2018. Dabei wurden 14 Menschen getötet, das waren doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Unter den Toten waren sechs Motorradfahrer. 216 Unfallopfer erlitten schwere, 574 leichte Verletzungen. Insgesamt ging die Zahl der Verletzten um acht Prozent zurück. Rückläufig war auch die Zahl der Unfälle, bei denen zwar erheblicher Sachschaden entstand, aber niemand verletzt wurde.

Info Alltagsdelikt Unfallflucht im Oberbergischen Statistik Unfallflucht ist im Kreis weiter ein alltägliches Delikt. In 1405 Fällen ermittelte die Polizei 2019 gegen Verursacher von Unfällen, die sich unerlaubt entfernt hatten – 17 mehr als 2018. Aufklärung Fast 46 Prozent wurden aufgeklärt. Das ist die beste Aufklärungsquote aller Polizeibehörden in NRW. Am schwierigsten ist die Aufklärung oft bei kleinen Unfällen mit Sachschäden auf Parkplätzen. Besonders intensiv sind die Ermittlungen bei Unfällen mit Verletzten. 2019 war das bei 40 Unfällen so (29 weniger als 2018). Die Aufklärungsquote lag bei 68 Prozent, bei den Unfällen mit Schwerverletzten bei 83 Prozent. Folgen Unfallflucht ist eine Straftat, die mit hohen Geldstrafen und/oder auch einer längeren Führerschein-Sperre geahndet wird.

Im Norden des Kreises kracht es häufiger auf den Straßen als in anderen oberbergischen Regionen: Die Stadt Wipperfürth führt die Negativliste an, Radevormwald und Hückeswagen liegen ebenfalls unter den ersten sechs Städten mit den höchsten Unfallzahlen von 13 Kommunen. In Hückeswagen nahm die Polizei im vorigen Jahr 444 Unfälle auf, 55 Menschen wurden verletzt. In Radevormwald waren es 676 Unfälle mit 90 Verletzten. Dort waren allerdings, anders als in Hückeswagen, die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr rückläufig.

„14 Todesopfer – das macht betroffen!“, kommentierte Joachim Höller, Leiter der Direktion Verkehr innerhalb der Kreispolizeibehörde, die Zahlen der Statistik für 2019. Positiv stehe dem die Zahl der Unfälle mit Verletzten gegenüber: Sie hat im Vorjahr den zweitniedrigsten Stand seit Beginn der statistischen Aufzeichnungen erreicht. Im ländlich strukturierten Kreis ereignet sich jeder dritte Verkehrsunfall auf den stark und schnell befahrenen Landstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften. Für die besonders schweren Unfälle mit Verletzten und Toten sind sie fast immer der Schauplatz. Darauf richtet die Polizei laut Höller seit Jahren ihr besonderes Augenmerk, unter anderem mit deutlich verstärkten Schwerpunkt-Kontrollen auf den Gefahrenstrecken. Und das offenbar mit Erfolg, denn die Zahlen sind stark rückläufig. Seit 2016 gingen sie um 36 Prozent zurück. Höller: „Das macht mich sehr zufrieden. Wir haben ein polizeiliches Konzept, und das hat auch gewirkt.“ Dennoch: Im NRW-Vergleich steht der Oberbergische Kreis mit der Bilanz der Unfälle auf außerörtlichen Straßen schlecht da. Hochgerechnet auf 100.000 Einwohner kam es 2019 zu 149 Unfällen auf den oberbergischen Landstraßen, in ganz Nordrhein-Westfalen aber nur zu 85.

Bei den Unfall-Ursachen hat nach wie vor überhöhte Geschwindigkeit die Spitzenposition inne. Bei den darauf zurück zu führenden Unfällen sind fast immer auch die Folgen am schwersten. Zunehmend spielt laut Höller aber auch ein zu geringer Abstand eine beträchtlich Rolle als Unfallauslöser. Bedingt sei er vielfach durch Unaufmerksamkeit von Kraftfahrern, die durch elektronisches Gerät wie Handy oder Navi im Auto abgelenkt werden.