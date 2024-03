Einmündung K 5 / B 237 in Hückeswagen Stopp-Schilder beruhigen die Lage an Unfallschwerpunkt

Ein kleiner Gedenkstein erinnert im Gras gegenüber an das tragische Schicksal eines Hückeswagener Rollerfahrers, der Mitte Juni 2022 bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Kreuzungsbereich so schwer verletzt worden, dass er wenige Stunden später im Krankenhaus an den Folgen starb. Die Gedenkstelle ist auch ein Zeichen dafür, dass es hier in Westenbrücke immer wieder brenzlige Situationen bei Abbiegevorgängen und Überholmanövern gibt, die in den schlimmsten Fällen zu Unfällen führen.