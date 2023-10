Unmfrage an den Schulen in Hückeswagen Was machen die Kriege mit den Schülern?

St.-Angela-Gymnasium Am Erzbischöflichen Gymnasium in Wipperfürth, wo viele Hückeswagener Schüler unterrichtet werden, wie auch am EvB, ist der Redebedarf insgesamt eher als niedrig einzustufen, teilt Schulleiter Werner Klemp mit. „Deutlich ist allerdings, dass der Ukraine-Krieg durch die neue Lage am Konfliktherd in Gaza und Israel ein wenig in den Hintergrund geraten ist.“ Letzterer werde in den Klassen vor allem von den Klassenleitungen oder den Fachlehrern behandelt, in der Unter- oder Mittelstufe meist in der sogenannten Ordinariatsstunde, in der hauptsächlich organisatorische Themen besprochen würden.



EvB-Gymnaisum Dem Kollegium des städtischen Gymnasiums in der Nachbarstadt ist die Relevanz der großen Konflikte bewusst, versichert Konrektor Daniel Kohlhaas. „Darauf wird vor allem im Rahmen des gesellschaftswissenschaftlichen und Religionsunterrichts eingegangen.“ Dabei gehe es um Information und die Beantwortung von Fragen. „Zudem steht ein geschützter Raum für die Schüler offen“, sagt er. Diese zeigten sich erschrocken über die Zunahme und Eskalation von Konflikten. Die Schüler würden im Zusammenhang mit dem aktuellen Nahost-Konflikt deutlich verstehen, dass eine Trennung von Hamas und den Palästinensern vorgenommen werden müsse. „Antisemitismus wird von ihnen mit großer Sorge wahrgenommen“, sagt Kohlhas.