Turnerbund Hückeswagen : Weltklasse-Tipps für TBH-Badminton-Trainerinnen

Hückeswagen Carolin Seidenberg und ihre Mutter Heike Thiel-Seidenberg nahmen jetzt an einer Trainerfortbildung unter der Leitung des Dänen Lian Ying Zhang teil.

Er hat bereits einige dänische Spitzenathleten wie Peter Gade, Poul-Erik Hoyer-Larsen, Camilla Martin und Viktor Axelsen trainiert und an die Weltspitze geführt. Jetzt gab er sein Wissen in einem Workshop unter anderen an zwei Trainerinnen des Turnerbunds Hückeswagen (TBH) weiter: Der dänische Trainer Lian Ying Zhang trainierte in Bergisch Gladbach-Refrath Carolin Seidenberg und ihre Mutter, Heike Thiel-Seidenberg, die beide für den TBH in der Badmintonabteilung Kinder und Jugendliche trainieren. Im Mittelpunkt stand dabei eine Fortbildung für ihre Trainerlizenz. Ursprünglich sollte der dänische Trainer Anders Thompson, der seit einigen Jahren Carolina Marin, die spanische Nummer 1 der Welt im Frauen-Badminton, nach NRW reisen, um sein Fachwissen zu vermitteln. Da dieser jedoch aufgrund der Verletzung seines Schützlings ausfiel, wurde Lian Ying Zhang eingeladen.