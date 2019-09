Wohnungsmarkt im Oberbergischen : Hoher Bedarf an altersgerechtem Wohnraum

Oberberg Wie 2018 ist „barrierefreies Wohnen auf einer Etage“ nach Einschätzung der Fachleute die wichtigste Wohnform. Es folgen „gehobene Ausstattung“, „betreutes Wohnen im Alter“ und „kostengünstiges Wohnen mit Förderung“.

Der Wohnungsmarkt in Oberberg ist weiterhin gekennzeichnet durch einen erhöhten Bedarf an altersgerechtem Wohnraum. Das geht aus dem aktuellen Wohnungsmarktbericht für 2019 hervor, den der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Oberbergischen Kreis jetzt veröffentlichte. Hierfür wurden die Hauptakteure des Immobilienmarktes nach ihrer Meinung gefragt. Wie bereits 2018 ist „barrierefreies Wohnen auf einer Etage“ nach Einschätzung der Fachleute die wichtigste Wohnform. Es folgen „gehobene Ausstattung“, „betreutes Wohnen im Alter“ und „kostengünstiges Wohnen mit Förderung“.

Auch aus den statistischen Zahlen lässt sich der Bedarf an altersgerechten bzw. barrierefreien Wohnungen ableiten. In Oberberg sind insgesamt etwa 77.000 Personen älter als 60 Jahre. Davon leben 48.000 in einem Ein- oder Zweipersonenhaushalt. „Leider gibt es wenige Quellen, die aussagen, wie viel Wohnungen bereits barrierefrei sind. Einige Meinungen gehen davon aus, dass zurzeit lediglich zwei bis drei Prozent aller Wohnungen in NRW barrierefrei seien“, teilt der Gutachterausschuss mit.