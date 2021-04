Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Weiter warten auf Bielendorfer, „Fragile Matt“, Hirschfeld & Co.

Hückeswagen Wegen des Corona-Lockdowns muss der Trägerverein des Kultur-Hauses Zach weitere Termine absagen und verschieben. Der Vorstand hofft, dass das geplante Programm ab Mai wieder starten kann.

So fällt der für morgen vorgesehene Kino-Sonntag ebenfalls aus. „Die Filme werden nachgeholt, sobald Kinovorführungen wieder erlaubt sind“, versichert Noppenberger. Das für den 16. April geplante Gitarrenkonzert von Uwe Sandfort und Martin Hermann soll am 1. Oktober nachgeholt werden. Und die für gute Stimmung bekannte Irish-Folk-Band „Fragile Matt“, die traditionell das Jahresprogramm im oberen Island starten, tritt nun nicht am 17. April im Kultur-Haus Zach auf, sondern erst – wenn alles gut läuft – am 28. August. Zudem wird das Konzert von Claudia Hirschfeld (Orgel) und David Döring (Panflöte) vom 25. April auf den 29. Dezember verschoben.