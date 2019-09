ATV Hückeswagen : Leader – ein weiter Weg für barrierefreien Weg zur ATV-Halle

ATV-Vorsitzender Jörg von Polheim, im Hauptberuf Bäckermeister, auf der Fläche am Parkplatz, über die einmal der barrierefreie Weg zur Halle führen soll. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen 15 Monaten arbeitete ATV-Vorsitzender Jörg von Polheim an dem Leader-Antrag für die Fördermittel.

Der Kölner Dom hat mehrere Jahrhunderte gebraucht, bis er fertig gestellt wurde und eingeweiht werden konnte. So lange soll und wird es beim barrierefreien Weg für die ATV-Halle auf dem Fürstenberg nicht dauern, eine lange Prozedur ist es aber bereits jetzt. Im Mai 2018 hatte ATV-Vorsitzender Jörg von Polheim die Mitteilung bekommen, dass das Projekt von Leader gefördert wird. Ende August, 15 Monate später, hat er die Unterlagen für den Antrag auf die Fördermittel eingereicht. Baubeginn, sagt von Polheim, wird frühestens im Frühjahr 2020 sein – dann gut zwei Jahre nach dem Bewilligungsbescheid.

Der Verein will einen barrierefreien Weg vom Parkplatz zur eigenen Halle auf dem Fürstenberg bauen – bei einer maximalen Steigung von sechs Prozent und einem Höhenunterschied von 2,80 Meter wird er etwa 50 Meter lang werden. Was anfangs 45.000 Euro kosten sollte, wird jetzt aber wohl noch einmal mindestens 5000 Euro teurer werden. Fast zwei Drittel der Kosten, also 32.500 Euro, kommen aus dem Leader-Topf. Das EU-Förderprogramm kümmert sich um die Förderung des ländlich geprägten Wirtschaftsraums. Der Name „Leader“ leitet sich dabei aus den Anfangsbuchstaben des entsprechenden französischen Mottos „Liaison entre actions de développement de l’économie rurale“ ab.

„Dem Sportverein ATV aus Hückeswagen geht es darum, Benachteiligte zu unterstützen“, hieß es 2018 in der Begründung des Vereins Bergisches Wasserland, bei dem die Leader-Anträge eingehen und der den Antragstellern mit Rat zur Seite steht. Um Kurse für Menschen mit Handicap anzubieten, muss der Zugang zur Halle mit einer Rampe barrierefrei werden, aktuell müssen alle Sportler und Besucher aber noch einen Höhenunterschied von drei Metern über eine Treppe oder einen geschotterten Anstieg auf sich nehmen. In der Halle will der ATV künftig spezielle Kurse wie einen Rollator-Führerschein und in Kooperation mit Hückeswagener Einrichtungen Rehabilitationskurse anbieten.

Zuletzt hatte von Polheim mit Hochdruck eine Checkliste mit 15 Punkten durchgearbeitet. Bis 31. August hatte der ATV-Vorsitzende Zeit, den Antrag auf die Fördersumme beim Bergischen Wasserland in Burscheid einzureichen. Dass das Prozedere bisher so lange gedauert hat, hat mehrere Ursachen: Zum einen war von Polheim größtenteils auf sich alleine gestellt und hat sich durch die Bürokratie der Antragstellungen in seiner Freizeit „durchwurschteln“ müssen, die aufgrund seines Berufs und seiner politischen Arbeit für die FDP beschränkt ist. „Außerdem war bislang kein Handwerker zu finden“, sagt der ATV-Vorsitzende. Für diese Aufgabe sei schon ein Garten- und Landschaftsbauer notwendig, doch diese seien zum einen ausgebucht, zum anderen seien solche eher kleinen Aufträge wenig attraktiv.

Ein großer Zeitaufwand wäre es zudem gewesen, Angebote von jedem am Bau beteiligten Gewerk einzuholen. Hier gibt es jetzt jedoch eine Erleichterung für von Polheim. Denn der ATV konnte einen Architekten – den Hückeswagener Jürgen Wustmann – verpflichten, der nun nur noch die Kostenschätzung für das Gesamtprojekt abgeben muss.