Umwelt in Hückeswagen : Weiter Rätselraten über Substanz im Stadtparkteich

Hückeswagen Der Kreis wird die Wasserproben untersuchen. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen hängen auch davon ab, was diese Untersuchungen ergeben.

Um welche Substanz es sich handelt, die das Wasser des Stadtparkteichs am Samstag in eine milchige Flüssigkeit verwandelte, ist weiterhin unklar. Erst recht, wer der Verursacher ist. „Die Flüssigkeit ist noch in dem Saugwagen gespeichert“, teilte Susanne Fischer vom Wupperverband am Montag mit. Wenn die Analytik besagt, dass die Flüssigkeit unkritisch ist für die Kläranlage, kann sie dort mit dem normalen Abwasser zusammen behandelt werden.