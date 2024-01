Bürgermonitor in Hückeswagen Weiter Ärger um Postzustellung auf dem Fürstenberg

Bei der Deutschen Post sieht man das ganz anders. „Ich habe mit unserem Betrieb gesprochen, der mir versichert hat, dass die Zustellung in Hückeswagen in allen Bezirken grundsätzlich stabil ist“, versicherte Sprecherin Britta Töllner. Im Bezirk von Robert Bocola habe es jedoch am 28. Dezember einen kurzfristigen Personalausfall gegeben, wodurch es bedauerlicherweise zu Verzögerungen in der Zustellung und resultierend daraus sowie aus der Lage der Feiertage ebendiese späte Zustellung gegeben habe. „Wir bitten, dies zu entschuldigen.“ Zugestellt wird die Post laut Britta Töllner sechs Tage in der Woche – von Montag bis Samstag. Auf den ersten Tag in der Woche entfielen jedoch nur etwa zwei Prozent der wöchentlichen Briefmengen. „Der Grund dafür ist, dass große Geschäftskunden, die rund 87 Prozent der Briefsendungen einliefern, kaum Briefe am Samstag verschicken“, erläuterte die Postsprecherin. Werbliche Sendungen („Dialogpost“) hätten eine Regellaufzeit von vier Tagen und würden häufig gebündelt an wechselnden Wochentagen dienstags bis samstags zugestellt – die sogenannte A/B-Zustellung. „Vielleicht erklärt das die Tatsache, nicht jeden Tag in der Woche kontinuierlich einen vollbezahlten Brief zu erhalten“, sagte Britta Töllner.