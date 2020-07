Bürgermonitor Hückeswagen : Weiter Ärger um Böschung an der L 68

Vereinzelt ragen Wurzeln aus der Böschung. Sollten sie durch die Erschließungsarbeiten am Gewerbegebiet West3 stärker verletzt worden sein, sollen sie nun entsprechende behandelt werden. Foto: Stephan Büllesbach

Kammerforsterhöhe Es gibt teils harsche Kritik an der fehlenden Absicherung und gekappten Wurzeln von Bäumen, die am Gehweg der L 68 stehen. HEG-Geschäftsführer Dieter Klewinghaus widerspricht jedoch. In Kürze gibt’s ein Behördentreffen am Ort.

Auch wenn’s etwa zehn Meter tief und steil abfallend geht ins künftige Gewerbegebiet West 3, das derzeit aufwändig erschlossen wird, müssen alle Fußgänger auf dem Gehweg parallel zur Landstraße 68 zwischen Westhofen und Kammerforsterhöhe

weiterhin eigenverantwortlich aufpassen. Denn es wird weder ein Bauzaun aufgestellt, noch kommt dort eine Leitplanke hin. Letztere hatte die Stadt laut Dieter Klewinghaus, Leiter der Stadtentwicklungsgesellschaft HEG, sogar beim Landesbetrieb Straßen NRW angefordert. Der Baulastträger habe das aber abgelehnt: „Er will keinen Präzedenzfall an solchen Böschungen schaffen“, berichtet Klewinghaus.

Nachdem in der Sitzung des Planungsausschusses mehrere Politiker eine fehlende Absicherung für diesen Bereich angemahnt hatte, meldete sich die Hückeswagenerin Bettina Wiederhöft am Bürgermonitor unserer Redaktion. Sie habe bereits um Ostern Mailkontakt mit der HEG gehabt und einer Mitarbeiterin Bedenken zur Böschung geäußert. In einer Mail an sie schrieb Klewinghaus: „Sie (die Mitarbeiterin; Anm. d. Red.) hat Ihnen gegenüber im Mai richtigerweise bestätigt, dass die Sicherheit im Bereich der Böschung an der L 68 gewährleistet ist, weil die Böschungsneigung nur 1:1,5 beträgt, also flacher als 45 Grad ist.“ Auch Straßen NRW habe mitgeteilt, dass bei der Böschungsneigung keine Leitplanke erforderlich sei.

Doch damit ist der Ärger längst noch nicht zu Ende. So hat der Wipperfürther Volker Bach entdeckt, dass bei der Sanierung von West 3 seiner Ansicht nach gegen verschiedene Gesetze und Baunormen verstoßen wurde. „Auf dem Baugelände wurden unter Nichteinhaltung von gesetzlich geltenden Abstandsvorschriften und Baunormen Böschungen angelegt und damit einhergehend die Wurzeln der im Alleenkataster (...) geführten, gesetzlich geschützten Bäume erheblich geschädigt/zerstört“, schreibt er in einer Mail an unsere Redaktion.

Eindeutig zu sehen sind in der Böschung herausragende Wurzeln der Bäume am Gehweg neben der L 68. Doch die hätten laut Bach gar nicht von den Baggern gekappt werden dürfen, liegen sie doch unterhalb der Traufkante der Bäume – das ist der Bereich der Krone. Laut Bebauungsplan 76/Gewerbegebiet West 3 müssten die Wurzeln aber bis zu 1,50 Meter außerhalb der Traufkante geschützt werden, und das sei nicht geschehen.

Auch er bemängelt, dass es keinen Bauzaun um das Gelände gebe. „Das ist ein Verstoß gegen die Verkehrssicherungspflicht“, betont er. Auch deshalb hat der Wipperfürther das städtische Bauamt über diese Missstände, wie er schreibt, informiert. „Dieses hat meine Missstandsanzeige an die HEG (...) weitergeleitet und ansonsten bisher nicht reagiert“, berichtet Bach. Klewinghaus weist auch diese Vorwürfe zurück: „Selbst ein drei Kilometer langer Bauzaun um die Baustelle verhindert nicht, dass sich Leute Zutritt verschaffen.“ Und was die Bäume betreffe, seien die Stadt und Volker Bach unterschiedlicher Meinung. So würde der Wipperfürther den Bebauungsplan nicht richtig interpretieren, denn die betroffenen Bäume stünden nicht im Gewerbegebiet und wären somit nicht Teil des Bebauungsplans. Vielmehr sind sie Teil der Landstraße und „gehören“ damit dem Landesbetrieb.

Letztlich wollen sich Stadt, Kreisumweltamt und Landesbetrieb die Böschung und die Baumwurzeln in Kürze einmal ansehen. „Sollten wir im Herbst feststellen, dass Bäume kaputt sind, werden wir sie durch mehrere ersetzen“, versichert der HEG-Geschäftsführer. Nach Rücksprache mit einem Gutachter sollen nun aber erst einmal die Wurzeln von Bäumen, die größere Verletzungen aufweisen, beigeschnitten und mit Mutterboden versehen werden. „Dann werden wir sie wässern“, verspricht Klewinghaus.