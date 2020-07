Hückeswagen : Weiter Ärger um Beverdamm-Sperrung

An den Zufahrtsstraßen zur Talsperre, wie an der Einmündung K11/K12 in Mickenhagen, stehen Hinweise auf den bis 30. September testweise gesperrten Beverdamm für Kraftfahrzeuge. Foto: Stephan Büllesbach

Großberghausen Eine junge Frau aus Großberghausen kritisiert, dass die Anwohner im Vorfeld nicht zu der für sie einschneidenden Maßnahme befragt worden waren. Verbesserungsbedarf sieht eine andere Hückeswagenerin bei den Schildern.

Laura Kohlgrüber war aus allen Wolken gefallen, als sie Anfang voriger Woche aus unserer Zeitung erfuhr, dass der Beverdamm ab dem 3. Juli für Autos, Lkw und Motorräder testweise für drei Monate gesperrt werden. So jedenfalls formuliert es die Anwohnerin von Großberghausen in einer Mail an unsere Redaktion. Als Anwohnerin ist sie davon selbst hautnah betroffen.



Was die Anwohner nervt „Ich denke, dass ich für viele Anwohner in unserem Gebiet spreche, denen das Leben nun erschwert wird“, betont die 20-Jährige. Sie alle seien im Vorfeld nicht befragt, was sie von den Plänen halten. „Es wurde einfach über unsere Köpfe hinweg entschieden. Und eine Abstimmung der Anwohner ist bisher nicht erfolgt und wird auch in Zukunft nicht in Betracht gezogen.“ Wollen die Anwohner im Westen der Talsperre in der Zeit bis zum 30. September, wann die Sperrung des Staudamms wieder aufgehoben werden soll, in Richtung Wipperfürth fahren, müssen sie den Umweg durch Innenstadt nehmen. In Zeiten von „Fridays for Future" sei das nicht gerade ökologisch. „Selbst der Arbeitsweg wird zum totalen Umweg, zudem kostet es Zeit, Nerven und zusätzlichen Sprit“, argumentiert Laura Kohlgrüber.



Die Situation auf den Straßen Sie zeigt sich verwundert darüber, dass der Verkehr am Beverdamm entlastet werden soll. „Dabei führt dies dazu, dass der Verkehr nur in unsere Ortschaft verlagert wird“, ist sie sich sicher. Die Großberghauser Straße und die Ortschaft – etwa die Engstelle zwischen „Zorniger Ameise“ und „Beverklause“ – böten zudem eher ein Gefahrenpotential als der Beverdamm. Laura Kohlgrüber: „Die Straßen sind so eng, dass hier nicht einmal ohne Verunsicherung zwei Autos aneinander vorbeipassen“ Auch werden gerade die Leerrohre für die Glasfaserkabel verlegt, was das Ganze noch einmal enger und komplizierter macht. Dabei war in Großberghausen, und auch auf dem Beverdamm, erst Tempo 50 als Höchstgeschwindigkeit eingeführt worden: „Das finden wir auch für berechtigt, um die Situation zu entschärfen“, sagt die Anwohnerin stellvertretend für ihre Nachbarn.



Kompromiss oder Alternative Laura Kohlgrüber hätte sich für den Staudamm andere Entscheidungen gewünscht. Etwa, dass als Kompromis ein Tempolimit von zehn Kilometern pro Stunde und somit gewissermaßen Schrittgeschwindigkeit eingeführt worden wäre, damit Fahrradfahrer und Fußgänger geschützt sind. Eine Alternative wäre gewesen, dass der Beverdamm zumindest für Anwohner frei geblieben wäre.



Was sich die Anwohnerin wünscht Abschließend betont die 20-Jährige: „Die Bever lebt nicht nur von den Familien, die hier Urlaub machen, sondern auch von den Anwohnern und den Motorradfahrern, die sie gerade zu dem Freizeitziel machen, das wir lieben und wertschätzen.“ Sie hofft, dass die Großberghausener zumindest bei der endgültigen Entscheidung miteinbezogen werden.



Die Probleme mit den Verkehrsschildern Derweil kritisiert Bettina Wiederhöft, dass die Schilder für die Dammsperrung zunächst nicht und dann an den falschen Stellen aufgestellt wurden. Sie hatte am vorigen Wochenende, dem ersten mit der Sperrung, an den Zufahrtswegen wie Mickenhagen und Kleineichen keine Hinweisschilder entdeckt. Daher seien viele Fahrzeuge mit fremden Kennzeichen bis an die Sperrung gefahren, wo ihre Fahrer dann wenden und „etwas irritiert“ einen anderen Weg zu suchen. Nun hat sie die Schilder jedoch entdeckt, allerdings hängen sie ihrer Ansicht nach auf der Dammseite von Kleineichen / Neye zu hoch: „Wenn Autofahrer auf den Damm abbiegen, sind sie nicht in Augenhöhe und werden scheinbar nicht gelesen.“ Autofahrer, die sie angesprochen hatte, seien meistens von der Mickenhagener Seite aus weitergefahren, weil sie angeblich keine Beschilderungen gesehen hatten. Die Hückeswagenerin vermutet daher, dass die Schilder zu klein, zu unauffällig oder doch falsch platziert sind.



Die Antwort des Bauhofs Der Bauhof hatte am Freitag voriger Woche sämtliche Schilder aufgestellt, bestätigt dessen stellvertretender Leiter Frank Schneppel auf Anfrage unserer Redaktion. Diejenigen mit den Hinweisen auf die Sperrung des Beverdamms an den Zufahrtsstraßen seien sogar zuerst und dann erst die für die Dammsperrung aufgestellt worden, versichert er. Den Auftrag dafür hatte der Bauhof von der Straßenmeisterei Wipperfürth erhalten, die die Schilder laut Schneppel auch bestellt und die Aufstellorte angewiesen hatte. Dass manche vielleicht auf Anhieb nur schwer zu sehen sind, liegt an den gesetzlichen Vorgaben. So sind die drei Schilder für die Sperrung zusammen schon etwa 1,30 Meter hoch. „Wir können sie aber erst ab 2,20 Meter Höhe aufhängen wegen des Schutzes der Radfahrer“, erläutert er. entsprechend hängen die Schilder bis auf einer Höhe von 3,50 Metern.