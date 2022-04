Hilfsbereitschaft in Hückeswagen : „Weitblick“ verteilt Spenden an Ukrainer unbürokratisch

Hückeswagen Wer den Geflüchteten aus der Ukraine helfen will, kann das laut Stadtverwaltung am besten mit einer Spende tun. Die Ehrenamtsinitiative kümmert sich dann umgehend, wenn jemand einen Bedarf hat.

Einmal mehr erweisen sich die Hückeswagener als mitfühlend mit Menschen in Not. Entsprechend groß ist aktuell die Spendenbereitschaft der Bevölkerung angesichts des Krieges in der Ukraine und der vielen Menschen, die in Deutschland Schutz vor der Gewalt suchen. „Häufig werden aber auch Fragen an die Stadt herangetragen, was denn der geeignete Weg für Hilfe ist“, berichtet Mitarbeiter Mario Moritz.