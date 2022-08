Hilfe für Ukrainer in Hückeswagen : Weitblick erhält 1795-Euro-Spende

Hückeswagen Das Geld soll den Geflüchteten aus der Ukraine in der Stadt zugutekommen. Damit soll dort unbürokratisch Hilfe geleistet werden, wo sie nötig ist.

Damit hatten die Ausrichter des privaten Gartenkonzerts am vergangenen Sonntag in Kleinberghausen nicht gerechnet: Insgesamt waren 1795 Euro in der Spendenbox gelandet, die die Familien Goldstraß, Herrmann und Schruff aufgestellt hatten. Jetzt wurde das Geld an Margareta Coenen von der Initiative Weitblick übergeben und soll den Geflüchteten aus der Ukraine, die derzeit in Hückeswagen leben, zugutekommen.