Hauptgewinn der Hückeswagener Weihnachtsverlosung Neuer Eigentümer des Hauptgewinns weiterhin gesucht

Da steht er noch in der Glashalle des Bürgerbüros am Bahnhofsplatz, hübsch „verpackt“ mit einer roten Schleife – und scheinbar will ihn niemand haben: der weiße Mitsubishi Space Star, der Hauptgewinn der Weihnachtsverlosung des Stadtmarketingvereins „Wir sind Hückeswagen“ (WsH). Der Gewinner hat sich weiterhin nicht gemeldet, wie Schuhhändlerin Heike Albus am Montag auf Anfrage unserer Redaktion mitgeteilt hat.