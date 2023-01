Weihnachtsverlosung in Hückeswagen Familie bekommt gewonnenes Auto nach Hause geliefert

Beim Kauf eines neuen Schulrucksacks für den elfjährigen Sohn im Geschäft von Uwe Heinhaus hatte sie einen Stapel Lose erhalten. „Ich wollte sie erst gar nicht mitnehmen, weil ich sowieso nie etwas gewinne“, verriet sie bei der Gewinnübergabe in der Glashalle am Bahnhofsplatz. Das Gewinnlos habe sie mit ihrem Ehemann Stefan dann sicherheitshalber mehrfach mit der Losnummer in der Zeitung und der im Internet verglichen. Heike Albus, Guido Schnitzler und Stephan Lapp von der Werbegemeinschaft gratulierten der Familie und überreichten die Autoschlüssel. Tochter Lotta nahm als erstes Familienmitglied hinter dem Steuer Platz. „Der Sitz ist viel bequemer als bei unserem Auto“, war ihr erster Eindruck von dem neuen Gefährt.