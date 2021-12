Weihnachtsspiel in der FeG Hückeswagen-Strucksfeld : Cookie aus Strucksfeld sucht ein Plätzchen

Weihnachtsspiel in der FeG Hückeswagen-Strucksfeld

Hückeswagen Mit einem Weihnachtsspiel sind die Kinder der Sonntagsschule der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Strucksfeld in die Weihnachtszeit gestartet.

Dabei gab es weihnachtliche Lieder und Musikbeiträge, berichtete Martin Scheer von der Gemeinde. „Und ein kleines Quiz machte deutlich, was uns das alljährliche Weihnachtsfest wert ist. Nämlich anhand der Zahlen, was wir Jahr für Jahr dafür ausgeben, wie viel Tonnen Weihnachtsmänner oder Glühwein konsumiert werden oder wie viele Menschen nicht wissen, was Weihnachten eigentlich bedeutet.“ Höhepunkt der Feier war die Aufführung des Anspiels „Cookie sucht ein Plätzchen“, wofür die Kinder eifrig geprobt hatten.