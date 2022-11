Aktion in Hückeswagen Weihnachtspäckchen packen für Bedürftige der Islandtafel

Es sind schwierige Zeiten. Die Preise steigen allenthalben, und vor allem der Anstieg bei den Energiekosten bereitet vielen große Probleme. Martina Hofmann weiß, „dass es zurzeit für uns alle nicht leicht ist in der jetzigen Situation“. Die Hückeswagenerin, die seit 14 Jahren die Weihnachtspaket-Aktion für die Bedürftigen der Islandtafel organisiert, wünscht sich dennoch, dass jeder Gast am 15. Dezember ein Weihnachtspaket erhält. Sie appelliert daher an die Hückeswagener, wie in den Vorjahren ihr Herz zu öffnen und ein Paket zusammenzustellen.