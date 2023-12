Kabarett im Hückeswagener Kultur-Haus Zach „Liebling, das schenken wir uns!“

Jedes Jahr der gleiche Stress: Was schenkt man wem, was wünscht man sich, was kann man umtauschen ? Ab wann und bis wann muss man die Weihnachtsdekoration ertragen, und welche Verwandtschaftsbesuche lassen sich umschiffen ? Oder haut man einfach ab? All diese Fragen greift Sylvia Brécko am kommenden Freitag im Kultur-Haus Zach in ihrem Weihnachtskabarett „Liebling, das schenken wir uns !“ auf.