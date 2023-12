Hunderte in Hückeswagener Außenortschaft Weihnachtsgottesdienst „der Hoffnung“ im Pferdestall

Der prachtvoll geschmückte Weihnachtsbaum, der in der unbeheizten Reithalle seine Zweige bis zur Decke streckte, spendete eine dürftige Beleuchtung während des Weihnachtsgottesdienstes im Reitstall des Reiterhofs Lohmann in Steffenshagen. Die Dunkelheit in unterstrich dabei das Thema „Es ist besser, ein Licht anzuzünden als die Dunkelheit zu beklagen!“ eindrucksvoll.