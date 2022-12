Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde in Strucksfeld Weihnachtsfeier der Sonntagsschule

In der anschließenden Andacht erläuterte Markus Kottsieper von der Gemeindeleitung, dass es bei der Geschichte mit dem König und dem Besuch bei seinem Volk natürlich um die Weihnachtsgeschichte gehe: „Gott besucht sein Volk, weil er uns Menschen liebt. Deshalb wird er einer von uns. Deshalb wurde das Jesuskind nicht in einem Palast geboren, sondern in einer Krippe, auch wenn die Menschen das voll armselig finden.“ Und doch sei es die einzige Chance zur Gemeinschaft mit diesem heiligen Gott. „Jesus wird arm für uns, damit wir in ihm selig werden können. Gott schenkt uns seinen Sohn als Kind in der Krippe und als Retter am Kreuz. Das ist Weihnachten – und nur auf diesem Weg kann die Beziehung zwischen Gott und den Menschen wieder geheilt werden“, erklärte er.