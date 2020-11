Hückeswagener Tanne für die Nachbarstadt : Weihnachtsbaum aus Wiehagen für Wipperfürth

Am frühen Dienstagmorgen sägten Bauhof-Mitarbeiter nahe des ehemaligen Bahnhofs Winterhagen die Japanische Edeltanne für den Wipperfürther Marktplatz ab. Foto: Jürgen Moll

Wiehagen Jedes Jahr zur Weihnachtszeit wird auf dem Marktplatz der Hansestadt eine große Tanne aufgestellt. Dieses Mal kommt sie aus Hückeswagen – der Eigentümer hatte sie ohnehin fällen lassen wollen und sie dem Bauhof zur Verfügung gestellt.

. . .und dann hingen vier Tonnen schönster Tanne am Haken des Kranwagens. Am Dienstagmorgen hatten Mitarbeiter des Bauhofs eine etwa 13 Meter hohe Japanische Edeltanne von einem Grundstück an der Wiehagener Straße unterhalb des Karosseriefachbetriebs Beicken abgesägt, auf einen Transporter geladen und auf dem Wipperfürther Marktplatz wieder aufgestellt. Dort wird sie heute, Mittwoch, mit einer 100 Meter langen Lichterkette und später noch mit Kugeln geschmückt.