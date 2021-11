Literarische Geschenkideen für die Hückeswagener : Weihnachtsausstellung in der Katholischen Bücherei

Hückeswagen Noch an zwei Terminen können Bücherwürmer in den Neuerscheinungen dieses Herbstes schmökern – und auch für sich oder ihre Lieben zu Weihnachten bestellen.

Derzeit stehen in der Katholischen Öffentlichen Bücherei (KÖB) im Gemeindehaus an der Weierbachstraße wieder einige aneinandergereihte Tische, auf denen zahlreiche neue Bücher liegen. Zweimal im Jahr bestellt das Büchereiteam neue Medien über den Verlag Borromedien. Zum Advent hin landen diese Bücher dann nicht direkt im Regal der Neuerscheinungen, sondern zunächst einmal in der Weihnachtsausstellung. „Da kann man die Bücher dann direkt kaufen, ob für sich selbst oder auch als frühes Weihnachtsgeschenk“, sagt Mitarbeiterin Doris Jobke.

Eigentlich finde die Weihnachtsausstellung immer am Wochenende vor dem ersten Advent statt, wenn die kfd ihren Adventsbasar ausrichtet. „Der ist aber wegen Corona bereits zum zweiten Mal in seiner eigentlichen Form ausgefallen“, sagt Marita Lessing aus dem KÖB-Team.

Was nicht so viel Interesse bei den Besuchern der Katholischen Bücherei wecke, seien hingegen Sachbücher. Daher findet sich auch unter den Neubestellungen auf den Büchertischen keine solchen Bücher. Was ebenfalls fehlt, sind Kinder- und Jugendbücher. „Die haben wir aber nicht vergessen, sondern in unsere beiden katholischen beziehungsweise ökumenischen Kindergärten Am Kamp und auf Wiehagen ausgelagert“, sagt Marita Lessing. Dort könnten Eltern und Kinder nun zu den Öffnungszeiten der Kindergärten nach Herzenslust in den Neuerscheinungen für Kinder und Jugendliche schmökern.