Jazz-Brüder aus Hückeswagen Weihnachten mit den Wasserfuhrs

Es war ein nicht nur für die Zuschauer in der Alten Drahtzieherei in Wipperfürth ein mehr als eindrucksvoller Abend – das Konzert der Hückeswagener Jazz-Brüder Roman und Julian Wasserfuhr unter dem Motto „Two Brothers, One Band“ im Juni zusammen mit der renommierten WDR Big Band. Auch Roman Wasserfuhr ist das Konzert in bester Erinnerung geblieben. „Wir haben damals eine Woche zusammen im Studio in Köln geprobt, dort wurden auch zwei Songs – ‚Hank‘ und ‚Knot In The Belly‘ – aufgenommen“, berichtet der Pianist. „Auch das ganze Konzert, das wir in Köln vor dem in Wipperfürth gespielt haben, ist vom WDR aufgenommen worden.“ Davon sind nun mehrere Videos veröffentlicht worden, weitere werden folgen.