Hückeswagen : Frist läuft ab für die Schuhkarton-Aktion

Hückeswagen Silke und Robin Wolff nehmen noch bis kommenden Freitag, 15. November, gefüllt Päckchen der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ an.

Noch ist es eher mau, was an Päckchen bei der Wiehagenerin Silke Wolff und ihrem Sohn Robin (16) eingegangen sind – bislang haben sich gerade einmal 25 Hückeswagener an der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ beteiligt. Doch Mutter und Sohn sind zuversichtlich, dass in den letzten Tagen bis zur Abgabefrist am kommenden Freitag, 15. November, noch eine Vielzahl weiterer Päckchen für Kinder in Osteuropa, denen es nicht so gut geht, hinzukommen werden. „Die Aktion nimmt, wie immer, just dieser Tage Fahrt auf“, berichtet Silke Wolff auf Anfrage unserer Redaktion. Aktuell sei man auf dem Stand des Vorjahrs, was darauf hoffen lässt, dass es am Ende wieder mehr als 300 Pakete werden. Viele Interessierte haben sich auch schon die sogenannten Boxes-to-go – faltbare Kartons – abgeholt, weitere Abgabetermine wurden vereinbart und letzte Fragen zu den erlaubten Inhalten beantwortet.