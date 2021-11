Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" : Geschenke packen macht Freude

Bereits im zehnten Jahr organisieren Silke Wolff (52) und ihr Sohn Robin (18) für Hückeswagen die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Ihr Heim in Wiehagen ist eine Sammelstelle. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Noch bis kommenden Montag, 15. November, können Päckchen für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ bei der Familie Wolff in Wiehagen oder im Schuhhaus Albus am Etapler Platz abgegeben werden.

Den ganzen Nachmittag stehen Silke Wolff (52) und ihr Sohn Robin (18) am Sonntag auf dem Martinsmarkt, um noch einmal Werbung für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ zu machen und möglichst auch schon Päckchen entgegenzunehmen. An ihrem Stand liegen eine Menge Informationsmaterial, vorgefertigte Geschenk-Kartons und eine Spenden-Sammeldose bereit. Seit zehn Jahren engagiert sich das Wiehagener Mutter-Sohn-Gespann für die weltweit größte Geschenkaktion für bedürftige Kinder, auch wenn es immer arbeits- und zeitintensiver wird. „Die Arbeit lohnt sich“, ist Silke Wolff überzeugt.

Dass Schenken Freude macht, bestätigt Claudia Krokowski und ihre Tochter Jona. „Wir wollen je einen Karton für einen Jungen und ein Mädchen packen und haben gerade schon ein erstes Kleid gekauft. Darüber freue ich mich selber“, sagt Claudia Krokowski, die sich eigentlich schon in den vergangenen Jahren als Spenderin an der Aktion beteiligen wollte. „Ich habe es aber nie geschafft, weil es so früh ist“, berichtet die Wipperfürtherin.

Info Annahmestelle ist an der Huckinger Straße Abgabe Päckchen werden noch bis Montag, 15. November, entgegengenommen. Sammelstelle Die Familie Wolff, Huckinger Straße 47a, nimmt die gefüllten Schuhkartons dienstags bis samstags, jeweils 17 bis 21 Uhr, entgegen – gerne mit Anmeldung unter ☏ 0162/7318331. Box-to-go Für Eilige gibt es bereits fertig dekorierte Kartons (Box-to-go), die bei der Sammelstelle abgeholt werden können. Spende Um alle Kosten zu decken, benötigt der Verein „Samaritan’s Purse“ pro beschenktem Kind eine Spende von zehn Euro, die bei der Abgabestelle abgeben werden kann. Pflicht ist eine Gelldspende aber nicht! Das ist erwünscht Kleidung und Accessoires wie Mütze, Schal, Handschuhe, Socken, Pullover, Selbstgestricktes und/oder -gehäkeltes, Bastelarbeiten, Sonnenbrille und Haarspange; Spielzeug wie Autos, Springseil, Puzzle, Jojo und Knete; Hygieneartikel wie Zahnbürste und Zahnpasta, Handcreme, Waschlappen und Handtuch, Kamm oder Haarbürste und (auslaufsicher verpacktes) Duschgel; Süßigkeiten, die ein Mindesthaltbarkeitsdatum bis März 2022 haben, wie Gummibärchen, Vollmilchschokolade, Traubenzucker und Lollies; Schulmaterialien wie Buntstifte mit Spitzer oder Federtasche, Blöcke (DIN A 5), Malbücher, Solartaschenrechner, Malkasten und Pinsel; „Wow“-Geschenke wie Puppe oder Kuscheltier, Fußball mit Pumpe, Tischtennisschläger und -bälle, Musikinstrument, Schuhe. Schön wären auch persönliche Grüße und ein Foto des Schenkenden. Das geht gar nicht Nicht erlaubt sind gebrauchte Gegenstände / Kleidung, Zerbrechliches, Lebensmittel, Süßigkeiten mit Nüssen sowie Lebkuchen, Popcorn, Müsliriegel etc., Literatur, Flüssigkeiten (etwa für Seifenblasen), gefährliche oder Angst auslösende Dinge wie etwa Kriegsspielzeug und Spielzeugpistolen. „Ungeeignete Gegenstände werden aussortiert“, heißt es im Flyer der Aktion. www.die-samariter.org

Normalerweise beginnt die Organisation „Samaritan’s Purse“ mit Sitz in Berlin schon Anfang Oktober mit der Werbung, Silke und Robin Wolff warten damit bis nach den Herbstferien. Weihnachten sei davor noch zu weit weg in den Köpfen der Menschen, argumentieren sie. Dafür haben die Spender vier Wochen Zeit, ihre Pakete bei der Familie Wolff in Wiehagen (s. Info-Kasten) oder einer der Sammelstellen abzugeben.

Die Nachfragen am Informationsstand auf dem Martinsmarkt halten sich am Sonntag in Grenzen, was Silke Wolff aber keineswegs negativ deutet: „Viele haben sich schon anderweitig informiert. Und wer schon mehrmals mitgemacht hat, kennt die Regeln.“ Wichtig sei es, das Paket altersgerecht zu packen und „verbotene“ Dinge wie Kriegsspielzeug, Lebensmittel mit Nüssen oder Flüssigkeiten gar nicht erst einzupacken. Silke und Robin Wolff kontrollieren alle Pakete noch einmal eigenhändig. „Damit verhindert man unangenehme Überraschungen beim Zoll“, erläutert der 18-Jährige, der nach dem Abitur jetzt Informatik in Wuppertal studiert. Optimal sei eine Mischung aus Hygiene- und Schulartikeln, ein Kuscheltier, Spielzeug, Süßigkeiten und Kleidung wie Mützen oder Handschuhe.

Persönlich haben die Wiehagener bereits etwa 20 Geschenkkartons seit Mitte Oktober entgegengenommen. Im Corona-Lockdown wurden sie kontaktfrei vor die Tür gestellt, es ergeben sich aber auch berührende Gespräche. „Es sind häufig spannende oder traurige Geschichten, die dahinterstecken“, sagt Silke Wolff über die Motivation der Päckchen-Packer.

Auch die Kindergärten St. Katharina in Wiehagen und der Kindergarten Am Kamp unterstützen die Aktion. Im Durchschnitt kommen 80 Pakete allein in Hückeswagen zusammen. Wenn die Familie Wolff auch die Pakete der weiteren Annahmestellen einsammeln – wozu das Schuhhaus Albus am Etapler Platz, das Sana-Klinikum Radevormwald, die Bäckerei Fahlenbock in Wipperfürth-Wipperfeld und erstmals das Schuhhaus Nicolay in Halver zählen – sind es 200 bis 250 gefüllte Schuhkartons.

Für das Sortieren und Kontrollieren haben sich Silke und Robin Wolff zwei Wochenenden freigehalten. Die Arbeit ist dabei nicht zu unterschätzen: „Freitagsabends am Packwochende fragen wir uns, warum wir das machen, aber am Sonntag ist dann alles klar“, berichtet die 52-Jährige lachend. Die Arbeit lohne sich, weil damit bedürftigen Kinder eine riesige Freude gemacht werde. „Jedes Päckchen ist gleichzeitig ein Leben, dass man hoffentlich positiv berührt“, sagt Silke Wolff. Und wer einmal mitgemacht hat, tut es häufig wieder. „Manchmal bilden sich auch Pack-Gruppen. Es macht ja auch Spaß, Kindersachen oder Spielzeug zu kaufen und jemand anderem damit ein Stück Hoffnung zu geben“, unterstreicht die Wiehagenerin.

In die Päckchen kann jeder im Grunde genommen hineinpacken, was er möchte. Allerdings gibt es Ausnahmen, die unbedingt zu beachten sind. Sonst gerät die ganze Ladung in Gefahr.

