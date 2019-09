Seelsorgebereich Radevormwald-Hückeswagen : Weihbischof Ansgar Puff firmt 46 Jugendliche

Einzug zur festlichen Heiligen Messe in St. Mariä Himmelfahrt: Pfarrer Marc D. Klein (links vorne), dahinter Weihbischof Ansgar Puff. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen/Radevormwald Hinter den Jugendlichen lag eine Zeit der Vorbereitung, die nicht mehr im klassischen Format der wöchentlichen Gruppenstunden stattgefunden hatte.

Ein rundes halbes Jahr der Vorbereitung auf das heilige Sakrament der Firmung ist am Sonntagvormittag für 46 Jugendliche aus dem Seelsorgebereich Radevormwald-Hückeswagen zu Ende gegangen. Sie bekamen es in der katholischen Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt in Hückeswagen von Weihbischof Ansgar Puff gespendet. Die Kirche war mit Freunden und Familien der Firmlinge gut gefüllt.